Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Làm việc qua Zalo OA, Fanpage, Website

Khai thác data khách hàng có sẵn từ quảng cáo & hệ thống

Gửi tin chăm sóc khách cũ, tư vấn nâng cấp sản phẩm hoặc gợi ý combo phù hợp

Xử lý các yêu cầu phát sinh, tạo trải nghiệm mua hàng hài lòng – chuyên nghiệp

Tìm kiếm thêm khách lẻ, khách dự án nhỏ hoặc các bên cần thanh lý – thay mới nội thất

Tận dụng các hội nhóm, nền tảng online để tiếp cận khách hàng mới

Báo cáo kết quả công việc hằng ngày/tuần

Tham gia đào tạo nội bộ & góp ý cải tiến quy trình để tối ưu hiệu suất cá nhân & team

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng online là lợi thế (qua Zalo, Facebook, website...)

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Tinh thần chủ động, cầu tiến, không ngại tìm hiểu & học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8 triệu + Hoa hồng sản phẩm (Thu nhập từ 10,000,000 - 20,000,000 vnđ).

Có nguồn khách cố định từ Data cũ, chạy Ads,....

Chế độ theo Luật lao động, chế độ BHXH đầy đủ, lương đúng hạn.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, và thân thiện.

Được đào tạo chuyên môn về bán hàng online và kỹ năng chăm sóc khách hàng từ Lead

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ SAU KHI CỨNG VIỆC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech

