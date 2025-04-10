Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech
- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Làm việc qua Zalo OA, Fanpage, Website
Khai thác data khách hàng có sẵn từ quảng cáo & hệ thống
Gửi tin chăm sóc khách cũ, tư vấn nâng cấp sản phẩm hoặc gợi ý combo phù hợp
Xử lý các yêu cầu phát sinh, tạo trải nghiệm mua hàng hài lòng – chuyên nghiệp
Tìm kiếm thêm khách lẻ, khách dự án nhỏ hoặc các bên cần thanh lý – thay mới nội thất
Tận dụng các hội nhóm, nền tảng online để tiếp cận khách hàng mới
Báo cáo kết quả công việc hằng ngày/tuần
Tham gia đào tạo nội bộ & góp ý cải tiến quy trình để tối ưu hiệu suất cá nhân & team
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Tinh thần chủ động, cầu tiến, không ngại tìm hiểu & học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech Thì Được Hưởng Những Gì
Có nguồn khách cố định từ Data cũ, chạy Ads,....
Chế độ theo Luật lao động, chế độ BHXH đầy đủ, lương đúng hạn.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, và thân thiện.
Được đào tạo chuyên môn về bán hàng online và kỹ năng chăm sóc khách hàng từ Lead
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ SAU KHI CỨNG VIỆC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Fufutech
