Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CASSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CASSO
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: I.102D, Nhà A, Khu Công Nghệ Phần Mềm, Đường Nội Bộ Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Phối hợp với cấp trên, xây dựng đội ngũ kinh doanh thị trường khu vực;
Tìm kiếm cơ hội, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại khu vực thị trường phụ trách;
Thực hiện chăm sóc, hỗ trợ khách hàng tại thị trường phụ trách;
Quản lý và hỗ trợ đội nhóm kinh doanh đạt KPIs đề ra
Phối hợp với cấp trên đưa ra giải pháp tối ưu việc bán hàng của đội nhóm.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ độ tuổi từ 25 - 35.
Nam, nữ
Có kinh nghiệm đi thị trường và xây dựng, quản lý đội nhóm
Giao tiếp tốt, hoạt ngôn, không ngại di chuyển.
Có hiểu biết về lĩnh vực bán lẻ, thời trang, F&B, công nghệ,…
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, và có trách nhiệm với công việc.
Có tinh thần trách nhiệm có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH CASSO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khoảng 15 - 30 triệu/1 tháng.
Thưởng KPIs, thưởng Quý, thưởng tháng 13,…..
Đội ngũ trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.
Thử việc 02 tháng.
Hưởng tất cả các chế độ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước và công ty
