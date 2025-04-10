Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ĐƯỜNG 32B , BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH TÂN, Bình Tân, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu của công ty.

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu khách hàng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông, nội dung marketing trên các kênh online và offline.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình marketing nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và báo cáo kết quả định kỳ.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các báo cáo chính xác.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing là một lợi thế.

Có đam mê với lĩnh vực Marketing và mong muốn học hỏi, phát triển.

Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một công ty giáo dục uy tín.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.