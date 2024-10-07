Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 35 Triệu

Mức lương 22 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Trường, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 22 - 35 Triệu

1.Chiến lược nhân sự

Xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chiến lược nhân sự theo mục tiêu, định hướng của Ban giám đốc. Tham mưu, tư vấn, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty phù hợp với định hướng ban lãnh đạo;

Xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chiến lược nhân sự theo mục tiêu, định hướng của Ban giám đốc.

Tham mưu, tư vấn, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty phù hợp với định hướng ban lãnh đạo;

2. Tuyển dụng và đào tạo

Xây dựng, phát triển kế hoạch tuyển dụng nhằm cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các mục tiêu của doanh nghiệp bao gồm nhân sự gián tiếp, nước ngoài, lao động trực tiếp. Xây dựng và duy trì các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc. Quản lý đội ngũ nhân sự để đảm bảo hiệu quả công việc và sự phát triển chuyên môn của các thành viên. Đào tạo quản lý cấp trung/nhóm trưởng/tổ trưởng quản lý, sử dụng nhân sự có hiệu quả.

Xây dựng, phát triển kế hoạch tuyển dụng nhằm cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các mục tiêu của doanh nghiệp bao gồm nhân sự gián tiếp, nước ngoài, lao động trực tiếp.

Xây dựng và duy trì các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc.

Quản lý đội ngũ nhân sự để đảm bảo hiệu quả công việc và sự phát triển chuyên môn của các thành viên.

Đào tạo quản lý cấp trung/nhóm trưởng/tổ trưởng quản lý, sử dụng nhân sự có hiệu quả.

3. Quản lý chính sách và quy trình

Xây dựng, duy trì, cải tiến nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành;

4. Quản lý hiệu suất và khen thưởng

Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc, tiêu chí đánh giá, KPI các vị trí công việc/ phòng ban/văn phòng đại diện; Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc;

Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc, tiêu chí đánh giá, KPI các vị trí công việc/ phòng ban/văn phòng đại diện;

Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc;

5. Truyền thông nội bộ

Xây dựng các kế hoạch truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nhằm gắn kết người lao động với Doanh nghiệp;

6. Quản lý hành chính

Tổ chức và quản lý các hoạt động hành chính có liên quan: Quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, ăn ca ... của công ty;

7. Quản lý ngân sách

Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm hoặc theo kỳ, bao gồm các chi phí cho tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên, phúc lợi, và các chi phí hành chính khác. Quản lý, giám sát, phân tích và tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách.

Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm hoặc theo kỳ, bao gồm các chi phí cho tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên, phúc lợi, và các chi phí hành chính khác.

Quản lý, giám sát, phân tích và tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách.

8. Phân tích và báo cáo

Phân tích dữ liệu nhân sự để đưa ra các quyết định chiến lược. Cung cấp báo cáo và phân tích về các chỉ số nhân sự cho ban lãnh đạo Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên cấp trên;

Phân tích dữ liệu nhân sự để đưa ra các quyết định chiến lược.

Cung cấp báo cáo và phân tích về các chỉ số nhân sự cho ban lãnh đạo

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên cấp trên;

Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Với Mức Lương 22 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành về Luật, Quản trị nhân lực, Hành Chính - Nhân sự.... Độ tuổi: dưới 40 tuổi Giới tính: Nam/Nữ. Có tối thiểu 5 năm làm vị trí trưởng phòng Hành chính nhân sự ở các đơn vị sản xuất. Nắm vững các quy định về Pháp luật lao động, BHXH, Thuế TNCN... Sử dụng thành thạo các phần mềm Office: word, excel, powerpoint... Là người có khả năng bao quát, lập kế hoạch, báo cáo và quản lý tốt. Khả năng giao tiếp khéo léo và thuyết trình tốt Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. Là người quyết đoán, trung thực, hiệu quả trong công việc Là người nhiệt huyết và sẵn sàng chinh phục thử thách. Sử dụng Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành về Luật, Quản trị nhân lực, Hành Chính - Nhân sự....

Độ tuổi: dưới 40 tuổi

Giới tính: Nam/Nữ.

Có tối thiểu 5 năm làm vị trí trưởng phòng Hành chính nhân sự ở các đơn vị sản xuất.

Nắm vững các quy định về Pháp luật lao động, BHXH, Thuế TNCN...

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office: word, excel, powerpoint...

Là người có khả năng bao quát, lập kế hoạch, báo cáo và quản lý tốt.

Khả năng giao tiếp khéo léo và thuyết trình tốt

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Là người quyết đoán, trung thực, hiệu quả trong công việc

Là người nhiệt huyết và sẵn sàng chinh phục thử thách.

Sử dụng Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện trong ngành xây dựng Được đánh giá hiệu suất công việc và xem xét tăng lương định kỳ

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Lương tháng 13 và thưởng năm hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện trong ngành xây dựng

Được đánh giá hiệu suất công việc và xem xét tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin