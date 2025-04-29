Tuyển Trưởng phòng hành chính Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 550 - 1 USD

Chịu trách nhiệm về công tác nhân sự: tuyển dụng, tập huấn, tiền lương, chấm

công, quản lý hiệu suất.

(1) Chấm công, quản lý hợp đồng, bảo hiểm, công tác quan hệ lao động, v.v.

(2) Đảm nhận các công việc về mảng nhân sự làm việc với tập đoàn và chiến lược

của công ty, đồng thời thúc đẩy sự phát triển nội địa hóa của công ty tại Việt Nam.

(3) Hỗ trợ xây dựng các kênh tuyển dụng của Việt Nam (tuyển dụng tại trường,

tuyển dụng nhân tài cao cấp, tuyển dụng xã hội).

(4) Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo, nuôi dưỡng tài năng và xây dựng đội ngũ

nhân tài.

(5) Hỗ trợ thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn tại công ty

Việt Nam, nâng cao sự ghi nhận và hài lòng của nhân viên đối với văn hóa công ty.