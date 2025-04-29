Tuyển Trưởng phòng hành chính Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 550 - 1 USD

Tuyển Trưởng phòng hành chính Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 550 - 1 USD

Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Mức lương
550 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2

- Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 550 - 1 USD

Chịu trách nhiệm về công tác nhân sự: tuyển dụng, tập huấn, tiền lương, chấm
công, quản lý hiệu suất.
(1) Chấm công, quản lý hợp đồng, bảo hiểm, công tác quan hệ lao động, v.v.
(2) Đảm nhận các công việc về mảng nhân sự làm việc với tập đoàn và chiến lược
của công ty, đồng thời thúc đẩy sự phát triển nội địa hóa của công ty tại Việt Nam.
(3) Hỗ trợ xây dựng các kênh tuyển dụng của Việt Nam (tuyển dụng tại trường,
tuyển dụng nhân tài cao cấp, tuyển dụng xã hội).
(4) Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo, nuôi dưỡng tài năng và xây dựng đội ngũ
nhân tài.
(5) Hỗ trợ thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn tại công ty
Việt Nam, nâng cao sự ghi nhận và hài lòng của nhân viên đối với văn hóa công ty.

Với Mức Lương 550 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(1) Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: chuyên ngành ngôn ngữ Trung, quản lý nhân lực,...
(2) Tiếng Trung HSK5 trở lên (nghe, nói, đọc, viết thành thạo) hoặc tiếng trung giao tiếp tốt (bắt buộc)
(3) Kinh nghiệm:
• ≥ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự;

Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

