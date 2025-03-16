Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 537 ql51, kp3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, triển khai và giám sát chính sách nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự.

Quản lý các hoạt động hành chính nội bộ như văn phòng phẩm, an toàn lao động, môi trường làm việc.

Theo dõi và thực hiện chế độ phúc lợi, tiền lương, bảo hiểm và hợp đồng lao động theo quy định.

Quản lý quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động.

Đề xuất chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự và các hoạt động hành chính.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí quản lý nhân sự.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước.

Am hiểu về luật lao động, bảo hiểm, tiền lương, thuế TNCN và các quy định liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Năng lượng vui vẻ trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ...

Lương thưởng tháng thứ 13

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Hưởng mọi chế độ ốm đau, hiếu hỷ theo quy định của công ty.

Du lịch trong và ngoài nước 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

