Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 537 ql51, kp3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, triển khai và giám sát chính sách nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự.
Quản lý các hoạt động hành chính nội bộ như văn phòng phẩm, an toàn lao động, môi trường làm việc.
Theo dõi và thực hiện chế độ phúc lợi, tiền lương, bảo hiểm và hợp đồng lao động theo quy định.
Quản lý quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động.
Đề xuất chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.
Báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự và các hoạt động hành chính.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí quản lý nhân sự.
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước.
Am hiểu về luật lao động, bảo hiểm, tiền lương, thuế TNCN và các quy định liên quan.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Năng lượng vui vẻ trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ...
Lương thưởng tháng thứ 13
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
Hưởng mọi chế độ ốm đau, hiếu hỷ theo quy định của công ty.
Du lịch trong và ngoài nước 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 537 quốc lộ 51, KP3, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

