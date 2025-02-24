Tuyển Trưởng phòng hành chính NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng phòng hành chính

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Ba Ria

- Vung Tau, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện việc tính lương hàng tháng cho CNV, đảm bảo kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình của công ty.
- Tính toán thưởng & điều chỉnh lương hàng năm
- Báo cáo tăng/giảm BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản… cho người lao động
- Đào tạo các quy định cơ bản về chính sách lương và BHXH cho công nhân viên mới.
- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 25-35, tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc liên quan
- Có ít nhất 2~3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất.
- Có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật (không bắt buộc)
- Sử dụng thành thạo excel
- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn
- Kỳ vọng gắn bó lâu dài với công ty
** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu

NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường N2, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, P. Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

