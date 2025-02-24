Tuyển Trưởng phòng hành chính NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Trưởng phòng hành chính Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện việc tính lương hàng tháng cho CNV, đảm bảo kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình của công ty.
- Tính toán thưởng & điều chỉnh lương hàng năm
- Báo cáo tăng/giảm BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản… cho người lao động
- Đào tạo các quy định cơ bản về chính sách lương và BHXH cho công nhân viên mới.
- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ, tuổi từ 25-35, tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc liên quan
- Có ít nhất 2~3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất.
- Có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật (không bắt buộc)
- Sử dụng thành thạo excel
- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn
- Kỳ vọng gắn bó lâu dài với công ty
