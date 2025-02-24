Tuyển Trưởng phòng hành chính NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện việc tính lương hàng tháng cho CNV, đảm bảo kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình của công ty.

- Tính toán thưởng & điều chỉnh lương hàng năm

- Báo cáo tăng/giảm BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản… cho người lao động

- Đào tạo các quy định cơ bản về chính sách lương và BHXH cho công nhân viên mới.

- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 25-35, tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc liên quan

- Có ít nhất 2~3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất.

- Có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật (không bắt buộc)

- Sử dụng thành thạo excel

- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn

- Kỳ vọng gắn bó lâu dài với công ty

** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

