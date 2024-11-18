Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 9A Đường C, Khu Phố Nhị Đồng 2, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Quản lý và điều hành đội ngũ kinh doanh:
- Lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát hoạt động hàng ngày của nhân viên kinh doanh.
- Đào tạo, phát triển kỹ năng và động viên đội ngũ kinh doanh để đạt được mục tiêu đề ra.
- Theo dõi hiệu suất công việc của nhân viên, đưa ra phản hồi và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng tiềm năng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận.
- Đề xuất các chính sách bán hàng, khuyến mãi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.
Quản lý quan hệ khách hàng:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, giải quyết khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới từ khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Đàm phán và ký kết hợp đồng:
- Trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán các điều khoản và ký kết hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản.
- Đảm bảo các hợp đồng được thực hiện đúng quy trình, pháp lý và mang lại lợi ích tối ưu cho công ty.
Báo cáo và phân tích:
- Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh của phòng, phân tích hiệu quả các chiến dịch bán hàng.
- Đưa ra các đề xuất cải tiến, điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả phân tích.
Phối hợp với các phòng ban khác:
- Hợp tác với bộ phận marketing, tài chính, pháp lý và các bộ phận liên quan để đảm bảo các dự án và kế hoạch kinh doanh được triển khai thuận lợi.
- Tham gia vào các cuộc họp định kỳ với ban giám đốc để báo cáo và cập nhật tình hình kinh doanh.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Hơn 1 năm kinh nghiệm
- Độ tuổi: Từ 25 tuổi đến 45 tuổi
- Ưu tiên ứng viên đã có sẵn đội nhóm từ 2-3 nhân sự

Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thưởng nóng theo dự án, giải thưởng từ 10-30 triệu
- Lương thỏa thuận theo năng lực (tối thiểu 12 triệu) + hoa hồng, thu nhập trung bình từ 50 triệu trở lên
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động,
- Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch - team building
- Lộ trình thăng tiến: Rõ ràng, minh bạch, được tạo cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.
- Đào tạo và phát triển: Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo qua những chương trình đào tạo chất lượng bởi các đối tác kinh nghiệm trên thị trường Bất động sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG TRƯỜNG AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A, đường C, KP. Nhi Đồng 2, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

