Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Mức lương
15 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26/19/11 đường số 8, phường Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

- Lập kế hoạch và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty trong lĩnh vực nội thất-xây dựng.
- Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng trong ngành nội thất-xây dựng.
- Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu được giao.
- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý quá trình thực hiện hợp đồng.
- Đào tạo, xây dựng, vận hành, phát triển đội ngũ kinh doanh để đạt được mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên Nam, từ 28-40 tuổi.
- Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất-xây dựng.
- Mối quan hệ rộng và sâu trong ngành nội thất, bao gồm nhà thầu, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các đối tác liên quan.
- Phong thái chỉnh chu, chuyên nghiệp.
- Năng lực giao tiếp và ngoại giao tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ và thuyết phục khách hàng.
- Có bằng lái xe hơi và sẵn sàng di chuyển khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng hấp dẫn 15 triệu đồng kèm hoa hồng UP TO 100 triệu , tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
• Hoa hồng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
• Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26/19 đường số 8 phường Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

