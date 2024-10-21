Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

Mức lương 15 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/19/11 đường số 8, phường Tân Quy, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

- Lập kế hoạch và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty trong lĩnh vực nội thất-xây dựng.

- Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng trong ngành nội thất-xây dựng.

- Đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu được giao.

- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý quá trình thực hiện hợp đồng.

- Đào tạo, xây dựng, vận hành, phát triển đội ngũ kinh doanh để đạt được mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên Nam, từ 28-40 tuổi.

- Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất-xây dựng.

- Mối quan hệ rộng và sâu trong ngành nội thất, bao gồm nhà thầu, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các đối tác liên quan.

- Phong thái chỉnh chu, chuyên nghiệp.

- Năng lực giao tiếp và ngoại giao tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ và thuyết phục khách hàng.

- Có bằng lái xe hơi và sẵn sàng di chuyển khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng hấp dẫn 15 triệu đồng kèm hoa hồng UP TO 100 triệu , tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

• Hoa hồng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

