Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM
Mức lương
15 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Chuyên viên tư vấn bán hàng sản phẩm nhôm kính (B2B và B2C)
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu danh thu, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo định kỳ về doanh số và hoạt động bán hàng
Phối hợp với các phòng ban khác trong việc đặt đơn hàng, thanh toán, xuất hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
