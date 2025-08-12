Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

Chuyên viên tư vấn bán hàng sản phẩm nhôm kính (B2B và B2C)

Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu danh thu, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo định kỳ về doanh số và hoạt động bán hàng

Phối hợp với các phòng ban khác trong việc đặt đơn hàng, thanh toán, xuất hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên