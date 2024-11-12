Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 352/10 Trường Sa phường 2 quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Phát triển thị trường:

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận gộp;

- Xác định mục tiêu bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng để xây dựng giải pháp bán dịch vụ;

- Thiết lập, xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh dài hạn & ngắn hạn, triển khai thực hiện các quy trình nhằm tăng trưởng & đạt chỉ tiêu doanh số được giao;

- Định hướng phát triển kinh doanh bằng cách xác định nhóm khách hàng mục tiêu & thị trường mới, phát triển những phương pháp tiếp cận thị trường phù hợp xu hướng chung;

- Thu thập dữ liệu biến động của thị trường & đối thủ cạnh tranh để kịp thời đề xuất giải pháp;

- Dự báo & phân tích hiệu suất bán hàng;

- Xây dựng mối quan hệ tốt & tham gia các group/team hiệp hội doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp để khai thác hợp đồng dịch vụ;

Chăm sóc khách hàng:

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh doanh;

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng & các đối tác kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch & giám sát việc thực hiện nhằm đạt hiệu quả tối ưu của hoạt động CSKH;

- Chịu trách nhiệm chính & phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh nhằm cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất;

- Có ý thức và sự nhạy bén trong giao tiếp, khả năng chốt đơn hiệu quả. Kinh nghiệm trong mảng B2B.

Quản lý, xây dựng đội ngũ:

- Quản lý & tổ chức đội ngũ bán hàng;

- Quản lý & kiểm soát hoạt động của đội ngũ hỗ trợ: báo giá, hợp đồng, chứng từ kinh doanh...;

- Đào tạo đội ngũ nhân sự thuộc quyền chuyên nghiệp, đạt hiệu quả chuyên môn được giao;

- Chuẩn bị & luôn hoàn thiện bộ sales tool kits góp phần thành công trong công tác bán hàng;

- Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng khoa học, phong phú, đa dạng & luôn được cập nhật;

- Xây dựng các quy trình, chính sách & tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ;

- Kiểm soát nguồn lực & ngân sách được phê duyệt;

- Duy trì quy trình làm việc có trật tự theo mức độ ưu tiên.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan khác;

- Tuổi từ 28 -40t

- Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thông, marketing, thương mại điện tử...

- Khả năng & nhạy bén đối với biến động thị trường & nhu cầu khách hàng;

- Tiếng Anh giao tiếp tốt;

- Sử dụng tốt phần mềm CRM, thành thạo tin học văn phòng;

- Ngoại hình ưa nhìn

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề & xử lý tình huống;

- Kỹ năng nắm bắt xu hướng thị trường;

- Thiếp lập, triển khai chiến lược kinh doanh;

- Khả năng phân tích số liệu và tư duy logic. Hiểu các chỉ số đo lường trong kinh doanh;

- Mở rộng mạng lưới quan hệ.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 15.000.000 + % hoa hồng (Thoả thuận trực tiếp khi PV).

Có cơ hội được đào tạo, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Cơ hội thăng tiến cao.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Chế độ theo quy định nhà nước hiện hành.

Thời gian linh hoạt.

