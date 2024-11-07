Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: 129 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ở chi nhánh theo tháng,quý, năm dựa trên định hướng của BĐH nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng khách hàng và lượng khách hàng trung thành. ( Tháng/Quý/ Năm chiếm 20%)
- Kiểm soát và giám sát việc giữ khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển nhóm khách hàng mới nhằm đạt KPIs về doanh số.
- Phê duyệt các báo cáo thống kê số liệu, phân tích, tình hình kinh doanh theo tháng, quý, năm với kế hoạch doanh thu đã xây dựng năm 2024 để trình BĐH.
- Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng theo phân khúc khách hàng, quản lý việc giải quyết các than phiền và đo lường mức độ hài lòng khách hàng.
- Xem xét và phê duyệt các kế hoạch, quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của phòng về doanh thu, đánh giá hiệu quả từng tuần/ tháng.
- Xây dựng chính sách giá, hoa hồng trình BĐH phê duyệt triển khai áp dụng tại chi nhánh.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên phòng Kinh doanh.Tổ chức đào tạo, quản lý bộ máy nhân sự, phân công công việc, để hoàn thành kế hoạch doanh thu chi nhánh, kế hoach công việc của phòng KD đã được phê duyệt từng thời kỳ và tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHO CÔNG VIỆC
Học vấn:
- Trình độ học vấn/chuyên môn: Cao đẳng
- Chuyên ngành (nếu cần): Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh
Kiến thức:
- Tốt Nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
Kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp ngành học: Logistics, vận tải,QTKD, thương mại,hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh tại các công ty (Về lĩnh vực Vận chuyển,Logistics, XNK,phần mềm bán hàng
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh tại các công ty (Về lĩnh vực Vận chuyển,Logistics, XNK,phần mềm bán hàng
Kỹ năng chuyên môn:
- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Quản lý đội ngũ KD, điều hành các hoạt động hằng ngày
- Có kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Đánh giá thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và phát triển chiến lược
- Có kỹ năng đàm phán và thương lượng: Làm việc với khách hàng và đối tác để đạt các thỏa thuận có lợi
- Có kỹ năng công nghệ thông tin: Sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống CRM
- Có kỹ năng tài chính: Quản lý ngân sách , theo dõi các chỉ số kinh doanh
Kỹ năng khác:
- Kỹ năng quản lý, đàm phán, thuyết phục tốt
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề dưới áp lực cao
- Kỹ năng lãnh đạo, truyền nhiệt huyết, cảm hứng và định hướng phát triển nhân viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15-30 Triệu + % hoa hồng hấp dẫn
Có cơ hội thăng tiến lên Giám đốc, Kinh doanh Miền...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

