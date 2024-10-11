Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NHẬT MINH VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NHẬT MINH VIỆT NAM
- Quảng Ninh: Khách sạn Wyndham Garden Legend Hạ Long, Lô C4 Khu biệt thự cao cấp, Tổ 1 khu 1, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Giám sát các hoạt động cạnh tranh và hỗ trợ marketing.
Tham khảo các hoạt động bán hàng thích hợp với nhân viên trong tập đoàn khách sạn.
Chịu trách nhiệm bán phòng cho những khách hàng mới,, những khách hàng tiềm năng cùng với những mục tiêu đặt ra trong chiến lược bán phòng phù hợp với lợi ích của khách sạn.
Quản lý dịch vụ kinh doanh hiện tại
Thực hiện việc bán các dịch vụ tại khách sạn.
Quản lý thông tin, lịch sử của khách sạn.
Duy trì và phát triển thường xuyên các buổi gặp gỡ với các đối tác, hay các công ty có các thị trường tiềm năng.
Thực hiện việc phân tích, đánh giá và nghiên cứu thị trường.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết với các chủ kinh doanh, các du khách, hãng du lịch, nhà điều hành du lịch ,nhà tổ chức sự kiện, hãng hàng không và đơn vị hợp tác,các Sở Ban Nghành và các nhà kinh doanh.
Xây dựng hồ sơ thông tin khách sạn trong thị trường địa phương thông qua việc tham gia các sự kiện khác nhau.
Thực hiện phỏng vấn khách hàng để thu thập thông tin.
Tiếp đãi khách hàng.
Lên kế hoạch và hướng dẫn các nhà tổ chức du lịch tham gia khảo sát khách sạn.
Đi công tác khi có yêu cầu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh khách sạn và phát triển chiến dịch kinh doanh tiềm năng.
Duy trì liên lạc thường xuyên với hệ thống đặt phòng của chuỗi khách sạn.
Giám sát việc kinh doanh hiện tại và các chiến lược kinh doanh để tối đa hóa doanh số.
Phát triển công việc hiện tại và thiết lậpkhách hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh.
Liên hệ với các đối tác kịp thời.
Đề xướng và chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Đánh giá các dữ liệu kinh doanh và marketing
Hỗ trợ chuẩn bị các sản phẩm mới và dịch vụ mới
Hỗ trợ việc đánh giá hoạt động kinh doanh và marketing
Phân tích doanh số kinh doanh và các ảnh hưởng đến mục tiêu đạt danh số
Thực hiện các chỉ đạo từ Giám đốc kinh doanh và Marketing và các Trưởng phòng khu vực
Liên lạc với công ty quảng cáo
Kiểm tra tài sản thế chấp
Ngân sách bổ sung
Thực hiện các chương trình quảng cáo và bản tóm tắt kinh doanh theo kịp tiến độ.
Làm việc với cấp trên trong việc lên kế hoạch về nhân sự và nhu cầu quản lý.
Làm việc với cấp trên trong việc chuẩn bị và quản lý ngân sách của phòng kinh doanh
Thực hiện đúng các quy định của tập đoàn và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho khách và nhân viên.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp với khách hàng, nhân viên và các bên thứ 3 có hợp tác với khách sạn, chi nhánh và công ty.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức và đào tạo.
Sử dụng thành thạo Microsoft
Kĩ năng viết tốt
Bằng cử nhân hay các chứng chỉ kinh doanh và Marketing, quản lý khách sạn, bằng kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NHẬT MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Team building hằng năm, lương tháng 13, thưởng ngày lễ Tết và ngày nghỉ
Chế độ lương, thưởng cạnh tranh. Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc cạnh tranh, cơ hội tham gia các hội thảo/workshop của tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ NHẬT MINH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
