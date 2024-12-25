Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai - Hải Dương - Nghệ An ...và 5 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Kinh doanh và mở rộng thị trường

Tìm hiểu xu hướng, nhu cầu của thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực du học nghề Đức và chuyển đổi văn bằng

Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng như trường học, trung tâm giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan,...

Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức hội thảo, buổi giới thiệu, các sự kiện,...nhằm quảng bá thương hiệu Công ty

- Xây dựng và quản lý đội nhóm:

Triển khai tuyển dụng để mở rộng hệ thống CTV tư vấn tuyến dưới

Đào tạo kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn chăm sóc và giám sát CTV

Hoàn thiện thủ tục đầu vào cho CTV

- Chăm sóc học viên

Theo dõi lộ trình của học viên theo chương trình. Nhắc nhở, theo sát và đôn đốc học viên hoàn thiện học phí, phí dịch vụ theo tiến độ của hợp đồng

Tổ chức họp phụ huynh định kỳ để cập nhật thông tin về tiến độ học tập của học viên

- Báo cáo và tham mưu

Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động kinh doanh cho Ban lãnh đạo, từ đó đề xuất điều chỉnh kế hoạch phù hợp

Nắm bắt được các điểm chạm mà CTV, học viên chưa hài lòng để điều chỉnh, cải tiến về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Độ tuổi: 28 tuổi - 35 tuổi.

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh lĩnh vực du học, xuất khẩu lao động, bảo hiểm, tài chính,…

- Ưu tiên ứng viên có hệ thống, các mối quan hệ ở các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Có khả năng xây dựng hệ thống, thiết lập kênh bán hàng, đào tạo phát triển đội nhóm.

- Có khả năng giao tiếp, kết nối, thuyết phục khách hàng, đối tác.

- Thành thạo tin học văn phòng, MS Office và bộ office trên google.

- Có khả năng đi công tác, có bằng lái xe ô tô.

- Tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong công việc.

- Tinh thần cầu tiến, học hỏi, dám nghĩ, dám làm.

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn gồm: Lương cứng, hoa hồng đội nhóm, hoa hồng cá nhân

- Tham gia BHXH, YT,TN, ngày phép năm,... theo quy định pháp luật

- Chế độ phúc lợi khác như: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà tặng nhân viên, thưởng Lễ, Tết,..

- Tham gia các chương trình hoạt động văn hóa đa dạng: Teambuilding, hoạt động dã ngoại, sinh nhật hàng tháng, tiệc giáng sinh, tất niên,...

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng đảm bảo cơ hội phát triển lâu dài.

- Được hỗ trợ toàn diện từ xây dựng thương hiệu cá nhân, công cụ Digital Marketing đến chính sách tuyển dụng và phát triển đội nhóm bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.