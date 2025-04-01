Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Quảng Ninh, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

- Xây dựng chiến lược: Lập kế hoạch ngân sách, hoạt động kinh doanh & marketing bài bản, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và phát triển thương hiệu.

- Thu hút khách hàng: Phát triển mạng lưới khách hàng đa kênh (TA, OTA, Corporate...), triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng sáng tạo, tối ưu doanh thu.

- Triển khai các hoạt động marketing: Triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả trên cả online và offline, xây dựng và quảng bá thương hiệu mạnh mẽ.

- Quản trị tài chính & hệ thống: Phân tích báo cáo, quản lý ngân sách, xây dựng quy trình làm việc hiệu quả.

- Dẫn dắt đội ngũ: Xây dựng đội ngũ kinh doanh & marketing chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc năng động và phát triển.

- Giải quyết các phát sinh: Chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ.

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Thương mại, Du lịch.

- Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong Resort từ 4 sao trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin