Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 240 Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Hà, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, mục tiêu doanh số hàng tháng, quý, năm.

Phát triển và quản lý mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn, đào tạo và giám sát công việc của họ.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên, đề xuất các biện pháp cải thiện.

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp.

Quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày, đảm bảo hoạt động hiệu quả và trơn tru.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên biết tiếng Trung

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức về thị trường và sản phẩm/dịch vụ của công ty là một lợi thế.

Nắm vững các kỹ thuật bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 30 triệu/tháng + hoa hồng dự án, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng doanh số, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (du lịch, team building, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO NGỌC

