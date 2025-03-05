Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Thưởng Lễ, Tết, thể thao, teambuilding…v…v… Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định. Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc Có cơ hội làm việc để phát huy phát triển bản thân. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đề cao tinh thần đột phá., Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm

Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng mới

Mở rộng các kênh bán hàng và đưa ra các chính sách bán hàng.

Chịu trách nhiệm chính về hoạt động kinh doanh mảng tiệc và sự kiện, đại lý du thuyền, khách sạn

Chịu trách nhiệm xử lý về các khiếu nại của khách hàng

Lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho chuyên viên kinh doanh nâng cao nghiệp vụ

Kết hợp với phòng kế toán kiểm soát và thu hồi công nợ.

Tổng kết, đánh giá, nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng VIP.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Du lịch, Lữ Hành…. và các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí Trưởng phòng/Trưởng bộ phận/Phó Phòng…..

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực quản lý du lịch

Có khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán

Kiến thức về kinh doanh và giới thiệu sản phẩm

Kỹ năng giải quyết, phản hồi khách hàng

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAQUILA HOSPITALITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin