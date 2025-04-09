Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Lô CN

- 04, Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tiếp nhận thông tin, chứng từ và kiểm tra tính chuẩn xác của chứng từ
-Hoàn thiện chứng từ XNK: hợp đồng, invoice, packing list, C/O….
-Am hiểu HS code (Ưu tiên mặt hàng điện tử)
-Khai báo thủ tục hải quan
-Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
-Tiếng Anh: khá
-Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt. Có thể làm việc với hải quan
-Am hiểu về XNK
-Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp chế xuất, hoặc đã từng làm các loại hình tờ khai liên quan (Forwarder)

Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Liên Hệ Công Ty

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN - 04, Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

