Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Lô CN - 04, Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Trưởng phòng kinh doanh

-Tiếp nhận thông tin, chứng từ và kiểm tra tính chuẩn xác của chứng từ

-Hoàn thiện chứng từ XNK: hợp đồng, invoice, packing list, C/O….

-Am hiểu HS code (Ưu tiên mặt hàng điện tử)

-Khai báo thủ tục hải quan

-Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định

Yêu cầu công việc:

Yêu cầu:

-Tiếng Anh: khá

-Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt. Có thể làm việc với hải quan

-Am hiểu về XNK

-Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp chế xuất, hoặc đã từng làm các loại hình tờ khai liên quan (Forwarder)

