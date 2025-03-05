Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
- Hồ Chí Minh: Mức lương từ 25
- 35 triệu đồng Môi trường làm việc trẻ, nhiều cơ hội phát triển Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, khám sức khỏe thường niên, v.v. Thưởng SXKD theo quý, năm Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Lập kế hoạch, mục tiêu kinh doanh dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty.
Gặp khách hàng, trao đổi các dự án thiết kế hệ thống lạnh, các gói dịch vụ bảo trì, vận hành.
Xây dựng được đơn giá và hoàn thiện báo giá dịch vụ.
Thiết kế sơ bộ, phân tích, giải thích các nguyên lý, chức năng, tối ưu theo yêu cầu khách hàng
Xây dựng, cải tiến quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Báo cáo công việc hàng tuần, tháng cho Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu hệ thống lạnh công nghiệp (HVAC)
Có kinh nghiệm bán hàng trong mảng công nghiệp
Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng Anh
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI