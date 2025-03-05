Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương từ 25

- 35 triệu đồng Môi trường làm việc trẻ, nhiều cơ hội phát triển Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, khám sức khỏe thường niên, v.v. Thưởng SXKD theo quý, năm Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, mục tiêu kinh doanh dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty.
Gặp khách hàng, trao đổi các dự án thiết kế hệ thống lạnh, các gói dịch vụ bảo trì, vận hành.
Xây dựng được đơn giá và hoàn thiện báo giá dịch vụ.
Thiết kế sơ bộ, phân tích, giải thích các nguyên lý, chức năng, tối ưu theo yêu cầu khách hàng
Xây dựng, cải tiến quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Báo cáo công việc hàng tuần, tháng cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật.
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu hệ thống lạnh công nghiệp (HVAC)
Có kinh nghiệm bán hàng trong mảng công nghiệp
Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 35 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

