Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng, Trợ cấp và thưởng hiệu quả công việc. - Xét tăng lương 2 lần/1 năm theo hiệu quả công việc - Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến - Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm - Được tham gia các chương trình team building, du lịch trong và ngoài nước do công ty tổ chức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã cam kết.

- Triển khai phát triển thị trường thông qua các sự kiện bán hàng tại các khu chung cư, điểm chợ, điểm đông dân cư tại các khu vực ven đô, khu vực Tỉnh,...

- Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến khách hàng tại các sự kiện do công ty tổ chức. (Sản phẩm Máy Lọc Nước, Cây nước nóng lạnh, Quạt điều hòa, Máy lọc không khí, ...)

- Thực hiện các hoạt động khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên.

- Kinh nghiệm:

+ Có tối thiểu 03 năm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, quản lý từ 15 nhân viên Kinh doanh phát triển thị trường.

+ Có kinh nghiệm tổ chức bán hàng thông qua các sự kiện, hội chợ là một điểm cộng.

- Thái độ/ phẩm chất/ kỹ năng:

+ Kỹ năng tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

+ Có tinh thần máu lửa, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao trong công việc.

+ Tính trách nhiệm cao.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, phát triển đội ngũ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.