Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG QUANG TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cung cấp hệ thống phần mềm bán vé, CRM, các công cụ hỗ trợ tối ưu hóa quy trình bán hàng. Cung cấp máy tính điện thoại. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển cá nhân & mở rộng quan hệ., Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng & phát triển đội ngũ sales: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh nhằm mở rộng thị trường tại khu vực Hồ Chí Minh.

Lập kế hoạch kinh doanh & chiến lược phát triển: Xây dựng mục tiêu doanh số, đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng, triển khai các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Quản lý và thúc đẩy doanh số: Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên sales, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

Phát triển quan hệ khách hàng & đối tác: Mở rộng hệ thống khách hàng B2B (công ty, doanh nghiệp, đại lý vé máy bay), khách hàng cá nhân tiềm năng.

Phối hợp với các bộ phận: Làm việc cùng Marketing, IT để tối ưu hóa công cụ bán hàng, khai thác mạnh các kênh online như Zalo, Facebook, TikTok, Website...

Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Cải thiện hệ thống chăm sóc khách hàng, phát triển kịch bản bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí trưởng nhóm/trưởng phòng kinh doanh trong ngành dịch vụ, hàng không, du lịch, logistic hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo & quản lý: Có kinh nghiệm dẫn dắt đội nhóm, biết cách truyền động lực và hướng dẫn nhân viên đạt hiệu quả cao.

Tư duy chiến lược & bán hàng: Am hiểu thị trường Hồ Chí Minh, có sẵn mối quan hệ khách hàng là lợi thế lớn.

Kỹ năng giao tiếp & đàm phán: Giỏi thuyết phục, thương lượng, có khả năng xây dựng quan hệ với khách hàng & đối tác lớn.

Thành thạo công nghệ & kênh bán hàng online: Có kinh nghiệm sử dụng Zalo OA, Facebook Ads, CRM hoặc các nền tảng số để thúc đẩy doanh số.

Tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm cao & tư duy kết quả: Yêu thích kinh doanh, không ngại thử thách, sẵn sàng bứt phá doanh số.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

