Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng Kỹ Thuật:

- Xây dựng SĐTC, MTCV, giao việc và giám sát NV thực hiện công việc hiệu quả

- Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá năng lực NV định kỳ

- Xây dựng BSC của BP và triển khai thực hiện hoàn thành BSC đến từng nhân viên.

- Tiếp nhận và triển khai các hệ thống quản lý theo chủ trương Ban Tổng Giám Đốc

- Giải quyết các phát sinh trong công việc hàng ngày của phòng

2. Sản xuất mẫu và tính Loading:

- Làm việc với P. Kinh Doanh: Tiếp nhận LSX mẫu, phê duyệt mẫu đối với mẫu từ KH nước ngoài. Nhận yêu cầu tính Loading

- Làm việc với khách hàng tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật của mẫu, phê duyệt mẫu đối với mẫu từ KH tại VN