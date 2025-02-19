Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần
- Hồ Chí Minh: Lô D12
- D13, Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng Kỹ Thuật:
- Xây dựng SĐTC, MTCV, giao việc và giám sát NV thực hiện công việc hiệu quả
- Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá năng lực NV định kỳ
- Xây dựng BSC của BP và triển khai thực hiện hoàn thành BSC đến từng nhân viên.
- Tiếp nhận và triển khai các hệ thống quản lý theo chủ trương Ban Tổng Giám Đốc
- Giải quyết các phát sinh trong công việc hàng ngày của phòng
2. Sản xuất mẫu và tính Loading:
- Làm việc với P. Kinh Doanh: Tiếp nhận LSX mẫu, phê duyệt mẫu đối với mẫu từ KH nước ngoài. Nhận yêu cầu tính Loading
- Làm việc với khách hàng tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật của mẫu, phê duyệt mẫu đối với mẫu từ KH tại VN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX – TM – DV Lê Trần
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI