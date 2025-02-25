Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc: Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức lương thoả thuận và chính sách thưởng hấp dẫn theo KPI và kết quả kinh doanh. Môi trường năng động, thân thiện, học tập và phát triển. Ghi nhận năng lực, cống hiến và thăng tiến.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh các sản phẩm HƯƠNG LIỆU, NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM theo mục tiêu kinh doanh của công ty

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Xây dựng các chương trình workshop đến khách hàng

Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ kinh doanh của công ty

Xác định cơ hội của các chiến dịch, dịch vụ và kênh phân phối để gia tăng doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và cải tiến dịch vụ khách hàng

Các công việc khác từ BOD

Yêu Cầu Công Việc

Đại học các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,

Ưu tiên có kinh nghiệm mảng hương liệu và nguyên liệu thực phẩm

Kỹ năng lập kế hoạch và push sales, giải quyết vấn đề, quản lý dự án và phân tích xu hướng thị trường

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng, phát triển mạng lưới quan hệ và kết nối bền vững.

Kỹ năng tin học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

