Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mức lương 1,000 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Vận tải Nội địa – Quốc tế, mở rộng thị trường mục tiêu. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mở rộng và phát triển dịch vụ Logistics của Công ty.

- Quản lý, giao chỉ tiêu cho NVKD, triển khai kế hoạch, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPI tại đơn vị.

- Tham mưu cho BGĐ đơn vị về chiến lược, kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn.

- Tiếp nhận, phối hợp với các bộ phận giải quyết, xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và đạt hiệu quả nhất trong quá trình kinh doanh.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CÁC YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản lý vận tải, Kinh tế, Logistics quản lý chuỗi cung ứng, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Hàng hải, QTKD, ...

- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên (Lĩnh vực Logistics, XNK, Kho vận, Ngành xe, Bưu chính, …)

- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.

Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

