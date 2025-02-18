Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chế độ lương phù hợp với năng lực, lương 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + thưởng hiệu quả kinh doanh; - Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; - Được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ và đãi ngộ từ công ty - Được hưởng các chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước; - Đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng chuyên môn; - Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiến hành nghiên cứu thị trường và nắm vững sản phẩm để xác định chiến lược kinh doanh sản phẩm của công ty;

- Quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh tại các khu vực trọng điểm và đánh giá phát triển tại các khu vực thị trường mới.

- Khảo sát và cập nhật tiến độ dự án cần triển khai và theo sát đến khi hoàn tất công việc;

- Quản lý xây dựng và phát triển hệ thống đại lý, đối tác tiềm năng phân phối sản phẩm cho công ty; xây dựng mối quan hệ với các đại lý, đối tác để hiểu các yêu cầu của họ và đưa ra định hướng phát triển phù hợp;

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao;

- Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật làm việc với các sở, ban, ngành, đối tác để triển khai các mô hình;

- Tham mưu cho BGĐ để xây dựng chiến lược kinh doanh, thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị mới nhất và góp phần tăng thêm chất lượng dịch vụ của Công ty;

- Thực hiện các báo cáo hàng tháng theo quy định;

- Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint);

- Có 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở các vị trí tương đương ưu tiên làm trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc và có kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, am hiểu kỹ thuật cây trồng đam mê kinh doanh và có định hướng gắn bó với nền nông nghiệp;

- Khả năng giao tiếp tốt;

- Khả năng định hướng, xây dựng và phát triển đội nhóm;

- Khả năng thuyết phục, khả năng đàm phán tốt;

- Nhanh nhẹn, năng động, xử lý tốt các tình huống phát sinh;

- Có thái độ làm việc tích cực để đóng góp vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG

