Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Nhận ngay hoa hồng trong vòng 24h khi chốt giao dịch thành công Cung cấp trang thiết bị làm việc tại văn phòng Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên năng động nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản, sáng tạo phát huy tối đa khả năng thế mạnh của từng nhân viên kinh doanh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Phụ trách, quản lí phòng kinh doanh

Nghiên cứu, tìm hiểu nguồn lao động để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động nhằm phát huy tốt nguồn lực lao động, phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phát triển của công ty.

Tổ chức, lập kế hoạch, triển khai các công việc liên quan đến công tác Tuyển dụng – Nhân sự

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tuyển Dụng và các mặt công việc thuộc phạm vi trách nhiệm.

Tuyển dụng các vị trí Cấp cao: Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kinh doanh về Mảng Nhà Phố là một lợi thế

Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

Có kỹ năng quản lý, xây dựng đội nhóm, điều hành công việc và đào tạo nhân viên.

Có kỹ năng đánh giá BĐS, hỗ trợ nhân sự, đội nhóm bán hàng

Chịu được áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng.

Hiểu biết chuyên sâu các kiến thức bất động sản và các ngành liên quan đến bất động sản.

Khả năng lãnh đạo, giao việc giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng phán đoán, ra quyết định.

Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND

Lương cứng: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

