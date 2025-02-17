Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
- Hồ Chí Minh: đá bóng, cầu lông,... hằng tuần. Nhận ngay hoa hồng trong vòng 24h khi chốt giao dịch thành công Cung cấp trang thiết bị làm việc tại văn phòng Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên năng động nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản, sáng tạo phát huy tối đa khả năng thế mạnh của từng nhân viên kinh doanh, thăng tiếng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu
Phụ trách, quản lí phòng kinh doanh
Nghiên cứu, tìm hiểu nguồn lao động để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động nhằm phát huy tốt nguồn lực lao động, phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phát triển của công ty.
Tổ chức, lập kế hoạch, triển khai các công việc liên quan đến công tác Tuyển dụng – Nhân sự
Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tuyển Dụng và các mặt công việc thuộc phạm vi trách nhiệm.
Tuyển dụng các vị trí Cấp cao: Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh
Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản
Có kỹ năng quản lý, xây dựng đội nhóm, điều hành công việc và đào tạo nhân viên.
Có kỹ năng đánh giá BĐS, hỗ trợ nhân sự, đội nhóm bán hàng
Chịu được áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng.
Hiểu biết chuyên sâu các kiến thức bất động sản và các ngành liên quan đến bất động sản.
Khả năng lãnh đạo, giao việc giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng phán đoán, ra quyết định.
Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 20 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
