Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12

- Được tham gia BHXH theo quy định

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban Điều Hành.
- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng:
- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực kinh doanh của công ty
- Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng inbound lead, duy trì doanh thu
- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
- Chịu trách nhiệm phân bổ mục tiêu kinh doanh và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
- Phân tích thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của VPĐD theo đúng pháp luật và quy định của Công ty.
- Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số của phòng KD miền Nam

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học chính quy trở lên các chuyên ngành liên quan kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh miền (RSM) hoặc tương đương
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh miền (RSM)
- Có kinh nghiệm thị trường ngành hàng F&B (ưu tiên) có mối quan hệ với các NPP hoặc chuỗi hệ thống bán lẻ, nhà máy sản xuất tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Nam.
'- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng giao tiếp tốt cũng như hoạt động cộng đồng
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng phân tích, báo cáo, lên kế hoạch và hoạch định chiến lược
- Hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng và các quy định về an toàn lao động.
- Có kinh nghiệm điều hành, quản lý nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 226A, đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

