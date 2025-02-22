Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Điện thoại, xăng xe, tiếp khách, công tác phí theo chính sách công ty. Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng quản lý, chiến lược kinh doanh. Lộ trình thăng tiến lên Giám đốc Kinh doanh / Giám đốc Vùng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển. Các chế độ phúc lợi theo luật lao động (lương, thưởng, nghỉ lễ, phép năm,..) Du lịch, hoạt động teambuilding (100% chi phí công ty) Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00 – 17h00) Review lương hằng năm Môi trường năng độ, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

1. Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh

2. Phát triển và Quản lý Hệ thống Phân phối

Thiết lập chính sách giá, chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Quản lý các hợp đồng, điều khoản hợp tác, công nợ, thanh toán với các đối tác kinh doanh.

3. Quản lý và Phát triển Đội Ngũ Kinh Doanh

Theo dõi doanh số bán hàng, báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần/tháng/quý, đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp cải thiện.

5. Hỗ trợ Chăm sóc Khách hàng và Xử lý Sự Cố

Tiếp nhận phản hồi từ thị trường để đề xuất điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản phẩm.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và Kinh nghiệm

Hiểu rõ về thị trường bán lẻ, hệ thống phân phối, quản lý đại lý, nhà phân phối, siêu thị.

Có kinh nghiệm trong đàm phán hợp đồng, chính sách giá, chương trình khuyến mãi.

Đặc biệt Ưu tiên các nhân sự có quan hệ hoặc có kinh nghiệm trong ngành mẹ và bé.

2. Kỹ năng và Phẩm chất

Kỹ năng đàm phán, thương lượng: Thành thạo trong làm việc với đại lý, nhà phân phối, siêu thị.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tạo dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, PowerPoint, phần mềm quản lý bán hàng CRM).

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin