Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH N T L Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH N T L Group
- Hồ Chí Minh: 29/5 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Số lượng:
• 04 nhân viên hàng Nhập
• 01 nhân viên hàng Xuất
Mô tả công việc
• Xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, tập trung vào vận chuyển hàng quá cảnh
• Nhận kế hoạch từ khách hàng, tư vấn phương án tối ưu
• Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo lô hàng được xử lý nhanh chóng, hiệu quả
• Chủ động cập nhật tiến độ cho khách hàng
• Theo dõi lô hàng, xử lý vấn đề phát sinh đến khi hoàn thành
• Kiểm tra và gửi công nợ cho khách hàng sau mỗi lô hoặc cuối tháng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương, nắm vững quy trình Xuất Nhập Khẩu & Logistics
• Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty Forwarder
Tại Công Ty TNHH N T L Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH N T L Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
