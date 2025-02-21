Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH N T L Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29/5 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Số lượng:

• 04 nhân viên hàng Nhập

• 01 nhân viên hàng Xuất

Mô tả công việc

• Xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, tập trung vào vận chuyển hàng quá cảnh

• Nhận kế hoạch từ khách hàng, tư vấn phương án tối ưu

• Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo lô hàng được xử lý nhanh chóng, hiệu quả

• Chủ động cập nhật tiến độ cho khách hàng

• Theo dõi lô hàng, xử lý vấn đề phát sinh đến khi hoàn thành

• Kiểm tra và gửi công nợ cho khách hàng sau mỗi lô hoặc cuối tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

• Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương, nắm vững quy trình Xuất Nhập Khẩu & Logistics

• Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty Forwarder

