Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC ATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thỏa thuận (Lương + doanh số), Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực Công nghệ môi trường, thiết bị, hóa chất xử lý nước và hệ thống xử lý nước công nghiệp.

Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược kinh doanh và marketing, phát triển sản phẩm mới.

Thiết lập, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Khách hàng

Xây dựng, đào tạo, quản lý và phát triển Phòng kinh doanh

Quản lý Bộ phận, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các thành viên khác trong bộ phận Kinh doanh

Thời gian làm việc: 08h00-17h00 từ thứ 2 – thứ 6

Chi tiết cụ thể công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học. Có khả năng học hỏi kiến thức mới

Đam mê kinh doanh, năng động. Có năng lực quản lý và đào tạo nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên: Các ứng viên thành thạo Tiếng Anh và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh Công nghệ môi trường - xử lý nước và hệ thống lọc nước công nghiệp. Kinh doanh các thiết bị ngành công nghiệp.

Tuổi từ 26 đến 38

Giới tính: Nam/ Nữ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC ATS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC ATS

