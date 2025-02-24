Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 500 Triệu

Mức lương 60 - 500 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Eco Retreat – Waterpoint – Mizuki Park – Akari City..., Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 60 - 500 Triệu

- Quản lý và phát triển đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và hỗ trợ nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu.

- Xây dựng và triển khai chiến lược: Lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ chỉ tiêu, KPI cho đội nhóm, theo dõi hiệu suất bán hàng.

- Tìm kiếm và mở rộng khách hàng: Hỗ trợ đội nhóm tiếp cận khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng lớn.

- Hỗ trợ giao dịch và đàm phán: Trực tiếp tham gia đàm phán với khách hàng quan trọng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao dịch.

- Phối hợp với các phòng ban: Làm việc với marketing, kế toán, admin để đảm bảo quy trình kinh doanh hiệu quả.

- Lập kế hoạch và trực tiếp đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh BĐS. Đảm bảo các thành viên trong Team có đủ các nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc theo cách hiệu quả nhất.

- Kiểm soát chi phí và giám sát ngân sách của Team.

- Báo cáo định kỳ: Tổng hợp, phân tích kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình doanh số, đề xuất giải pháp cải thiện cho Ban Giám đốc.

- Theo dõi thị trường và đối thủ: Cập nhật xu hướng, giá cả, chính sách, đề xuất chiến lược phù hợp với tình hình thị trường.

Với Mức Lương 60 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên

- Có đội ngũ tối thiểu từ 2 nhân viên kinh doanh

- Có kỹ năng giao tiếp, nhiệt huyết trong công việc, có tố chất quản lý đội nhóm.

- Có kinh nghiệm hoạt động trong ngành bất động sản từ 2 năm trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý phòng, sàn và đội ngũ là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề bất động sản.

Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 60 - 500 triệu VND

Lương cứng: Đến 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin