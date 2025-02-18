Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV ANH KHUÊ PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 – 22tr (Lương gross, có thể thoả thuận tương xứng với năng lực). - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, canh tranh, cơ hội thăng tiến cao - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Việt Nam hiện hành. - Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (theo tình hình hoạt động của Công ty ) - KPI trao đổi cụ thể khi phỏng vấn., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Xây dựng và triển khai Chiến lược Kinh doanh:

- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty và trực tiếp chịu trách nhiệm.

- Phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu doanh thu và thị phần trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.

- Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng và đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

- Theo dõi việc bán hàng và các mã tồn đọng để đưa ra kế hoạch xử lý kịp thời tránh lượng hàng hóa tồn kho quá lâu. Tìm nguyên nhân và để xuất giải pháp khi 1 hoặc nhiều mã hàng tồn kho quá lâu.

- Tổ chức thu nhập, phân tích đánh giá thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy bán hàng.

2. Quản lý và phát triển đội ngũ:

- Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ; chính sách bán hàng Marketing của công ty để triển khai cho nhân viên.

- Hỗ trợ trainning cho nhân viên về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng.

- Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho nhân viên.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm Target doanh số của cả nhóm theo quy định của Ban giám đốc.

3. Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng:

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Xây dựng mạng lưới đối tác và khách hàng chiến lược, từ các nhà phân phối đến các cơ sở bán lẻ.

- Thiết lập, theo dõi và phát triển hệ thống khách hàng.

- Tổ chức hỗ trợ nhân viên xử lý các khiếu nại của khách hàng.

4. Quản lý doanh thu và chi phí:

- Theo dõi và quản lý ngân sách phòng kinh doanh, đảm bảo đạt được doanh thu mục tiêu trong khi kiểm soát chi phí.

- Phân tích báo cáo doanh thu và lập kế hoạch điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

5. Phát triển sản phẩm và thị trường:

- Làm việc với các phòng ban liên quan để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm.

- Đề xuất các cải tiến sản phẩm và dịch vụ dựa trên phản hồi của khách hàng và nghiên cứu thị trường.

6. Đảm bảo tuân thủ quy định:

- Đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn của ngành dược mỹ phẩm.

- Cập nhật và thực hiện các quy trình và chính sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

7. Báo cáo và phân tích:

- Báo cáo ban giám đốc lên kế hoạch tháng, quý, năm. Tổ chức và triển khai các hoạt động trong các chương trình hội thảo, khuyến mãi với sự kết hợp với các bộ phận khác trong công ty.

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của nhóm trong phạm vi quản lý cho Ban giám đốc theo tuần.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình doanh thu, sản phẩm bán nhanh, chậm; các nguy cơ và cơ hội kinh doanh tại các thị trường cho Ban giám đốc công ty.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến dựa trên phân tích dữ liệu và báo cáo.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm kinh doanh hoặc các vị trí tương đương, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số.

- Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh, marketing, giao tiếp,thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.Thực hiện những công việc khác nếu thấy cần thiết cho sự phát triển của Công ty.

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp bền vững với khách hàng, hợp tác với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 22 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

