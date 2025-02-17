Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thu nhập không giới hạn, lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty., Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số và lợi nhuận.
- Quản lý, phát triển và đào tạo đội ngũ kinh doanh.
- Đề xuất và triển khai chiến lược mở rộng tệp khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ.
- Giám sát và báo cáo công việc cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông quảng cáo.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội ngũ.
- Sẵn lòng làm việc áp lực cao, linh hoạt và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 100 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VIC22 Vinhomes Golden River, Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

