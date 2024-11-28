Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của công ty

Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành sản xuất

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng lớn

Giám sát tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số

Phối hợp với các phòng ban khác như marketing, sản xuất để tối ưu hóa quy trình kinh doanh

Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Gỗ

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc

Khả năng lập kế hoạch chiến lược và phân tích thị trường tốt

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ khách hàng

Thành thạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng là một lợi thế

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kế toán

Được đào tạo về quy trình làm việc và các phần mềm kế toán chuyên dụng

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận kế toán

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được làm việc trong môi trường sản xuất hiện đại, an toàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

