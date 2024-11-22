Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý và vận hành bộ phận Marketing, lên kế hoạch phân bổ công việc cho từng thành viên

Xây dựng kế hoạch Marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện

Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết các phòng ban

Phân tích đề xuất các giải pháp, cải thiện quy trình cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học ngành Truyền thông

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Kỹ năng đánh giá và đưa ra quyết định

Kỹ năng phân tích tình huống và giải quyết mâu thuẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mua BH sức khoẻ PVI cho cán bộ nhân viên

Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN

12 ngày phép năm

Du lịch hằng năm + Team building

Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting

Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo

Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật

Xét tăng lương vào cuối năm học

Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên

Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

