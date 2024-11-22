Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý và vận hành bộ phận Marketing, lên kế hoạch phân bổ công việc cho từng thành viên
Xây dựng kế hoạch Marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện
Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết các phòng ban
Phân tích đề xuất các giải pháp, cải thiện quy trình cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học ngành Truyền thông
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kỹ năng đánh giá và đưa ra quyết định
Kỹ năng phân tích tình huống và giải quyết mâu thuẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mua BH sức khoẻ PVI cho cán bộ nhân viên
Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN
12 ngày phép năm
Du lịch hằng năm + Team building
Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting
Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo
Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật
Xét tăng lương vào cuối năm học
Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên
Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

