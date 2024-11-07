Tuyển Marketing Director HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Số Nhà 135 Đường Lê Lợi Phường Yên Ninh , TP Yên Bái

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển chiến lược Marketing tổng thể: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing đa kênh (Online & Offline), đồng thời giám sát và điều chỉnh chiến lược phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.

• Lãnh đạo và quản lý đội ngũ: Đào tạo và định hướng đội ngũ Marketing để đạt được các mục tiêu về doanh thu và thương hiệu. Phát triển các quy trình làm việc tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất đội nhóm.

• Thực hiện các chiến dịch tiếp thị: Điều hành các hoạt động quảng cáo, sự kiện và các chương trình thúc đẩy bán hàng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và mở rộng thị phần.

• Phân tích thị trường và đánh giá hiệu quả: Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra những điều chỉnh kịp thời nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành marketing, kinh doanh, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng marketing hoặc vai trò tương đương, ưu tiên ứng viên có thành tích nổi bật trong việc phát triển thương hiệu và gia tăng doanh số.

• Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý và thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả, tạo động lực và xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

• Khả năng tư duy chiến lược và sáng tạo: Linh hoạt trong giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo trong việc tiếp cận thị trường, có tư duy nhạy bén với các xu hướng mới trong ngành.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng và thuyết phục, duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Tại HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, cùng với các khoản thưởng theo doanh thu và thành tích.

• Chính sách thưởng hiệu quả: Thưởng 5% doanh thu, cùng các khoản thưởng đặc biệt khi đạt hoặc vượt mục tiêu doanh số.

• Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo với lộ trình thăng tiến rõ ràng, cùng với sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo và các đồng nghiệp tài năng.

• Phúc lợi và bảo hiểm đầy đủ: Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không

