Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Hùng Thắng Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nhân sự
Quản lý hồ sơ nhân viên, đảm bảo tính chính xác và cập nhật thông tin.
Tham gia tuyển dụng, phỏng vấn và sàng lọc ứng viên.
Thực hiện các công việc liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, xử lý các khiếu nại của nhân viên.
Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công việc của bộ phận nhân sự.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự
Hỗ trợ các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Quản lý và cập nhật các quy định, chính sách nhân sự của công ty.
Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi cho người lao động.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất.
Hiểu biết sâu rộng về luật lao động Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 5, Khu 9, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

