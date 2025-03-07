Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Hùng Thắng Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, đảm bảo tính chính xác và cập nhật thông tin.

Tham gia tuyển dụng, phỏng vấn và sàng lọc ứng viên.

Thực hiện các công việc liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, xử lý các khiếu nại của nhân viên.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công việc của bộ phận nhân sự.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự

Hỗ trợ các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Quản lý và cập nhật các quy định, chính sách nhân sự của công ty.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi cho người lao động.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất.

Hiểu biết sâu rộng về luật lao động Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MINH ĐĂNG HẠ LONG

