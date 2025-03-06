Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: Xóm 15, Đường tỉnh lộ 487B, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

• Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch làm việc theo quý hoặc theo tháng của công ty

• Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý và quy trình làm việc của công ty liên quan đến bộ phận nhân sự, tổ chức thực hiện và tối ưu hóa thường xuyên sau khi trình cấp trên phê duyệt (hoàn thành trước tháng 12 hàng năm, không dưới 4 đề xuất tối ưu hóa quy trình của bộ phận được đưa ra hàng năm trong giai đoạn đầu)

• Quản lý tuyển dụng: Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty, tổ chức thực hiện và theo dõi tiến độ, chất lượng tuyển dụng nhân sự; thường xuyên đánh giá hiệu quả tuyển dụng của các kênh tuyển dụng của công ty.

• Quản lý công lương: Lập báo cáo chấm công toàn công ty hàng tháng và gửi cho bộ phận tài chính trước. Thu thập, tổng hợp tình hình C&B trên thị trường của ngành và lập báo cáo (ít nhất mỗi năm một lần để thực hiện khảo sát lương); Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng về tiền lương thường xuyên đối với nhân viên của công ty (mỗi năm một lần)

• Quản lý hiệu suất: Tổ chức và thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc của công ty và chịu trách nhiệm rà soát kết quả đánh giá, lập báo cáo phân tích hiệu suất

• Quản lý đào tạo:Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, giám sát việc thực hiện và đánh giá kế hoạch đào tạo

• Quan hệ lao động: Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên hàng năm, đưa ra phương án thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên trong công ty

• Chịu trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận và giữ quan hệ với các đối tác bên ngoài công ty, chính phủ và các nhóm và tổ chức xã hội có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có thể sử dụng Tiếng Trung trong công việc

Nắm vững bộ luật lao động, Luật Thuế TNCN, Luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực

Hiểu rõ về phương pháp xây dựng KPls, phương pháp tính NSLĐ, định mức NSLĐ

Nắm vững phương pháp xây dựng định biên nhân sự

Có kiến thức sâu về chính sách tiền lương, phương pháp xây dựng thang bảng lương

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận

Chế độ lương, thưởng xứng đáng theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH-BHYT-BHTN

Thưởng ngày lễ tết

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

