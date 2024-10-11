Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3A Thi Sách, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân sự trung hạn, dài hạn đảm bảo thực hiện được chiến lược phát triển của Tập đoàn (đề xuất các chính sách lương, thưởng, đãi ngộ, hệ thống đánh giá KPI…);

- Tư vấn, đề xuất, xây dựng, triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp/hiệu quả;

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngắn, trung, dài hạn của Tập đoàn;

- Xây dựng chương trình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển công ty;

- Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự;

- Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng;

- Quản lý và vận hành phần mềm Quản trị nhân sự hiệu quả;

- Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng ban theo đúng chiến lược, mục tiêu;

- Phối hợp triển khai các chương trình văn hóa sự kiện của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ....;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự ở các Công ty lớn có quy mô tập đoàn;

- Thành thạo Tin học văn phòng;

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;

- Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai các chiến lược nhân sự;

- Nắm vững Luật Lao động, Luật Thuế TNCN, Luật Bảo hiểm, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực;

- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và điều hành;

- Cẩn thận, trách nhiệm, kỷ luật và quyết liệt, chịu được áp lực cao trong công việc;

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, tự tin, giao tiếp khéo léo;

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm nhân sự.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH và được mua Bảo hiểm sức khỏe.

- Có 15 ngày phép/năm.

- Thưởng thành tích, thưởng các ngày Lễ tết, lương tháng 13.

- Tăng lương theo năng lực và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội tham gia học tập và phát triển.

- Du xuân và du lịch hàng năm.

- Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi với phòng tập Gym, Yoga, bóng bàn, Bida, phòng chiếu phim, karaoke,… phục vụ nhân viên thư giãn sau mỗi ngày làm việc.

- Canteen đầy đủ tiện nghi ngay tại nơi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

