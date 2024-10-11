Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 3A Thi Sách, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 40 Triệu

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân sự trung hạn, dài hạn đảm bảo thực hiện được chiến lược phát triển của Tập đoàn (đề xuất các chính sách lương, thưởng, đãi ngộ, hệ thống đánh giá KPI…);
- Tư vấn, đề xuất, xây dựng, triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp/hiệu quả;
- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngắn, trung, dài hạn của Tập đoàn;
- Xây dựng chương trình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển công ty;
- Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự;
- Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng;
- Quản lý và vận hành phần mềm Quản trị nhân sự hiệu quả;
- Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng ban theo đúng chiến lược, mục tiêu;
- Phối hợp triển khai các chương trình văn hóa sự kiện của Công ty.

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ....;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự ở các Công ty lớn có quy mô tập đoàn;
- Thành thạo Tin học văn phòng;
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;
- Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai các chiến lược nhân sự;
- Nắm vững Luật Lao động, Luật Thuế TNCN, Luật Bảo hiểm, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực;
- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và điều hành;
- Cẩn thận, trách nhiệm, kỷ luật và quyết liệt, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, tự tin, giao tiếp khéo léo;
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm nhân sự.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH và được mua Bảo hiểm sức khỏe.
- Có 15 ngày phép/năm.
- Thưởng thành tích, thưởng các ngày Lễ tết, lương tháng 13.
- Tăng lương theo năng lực và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội tham gia học tập và phát triển.
- Du xuân và du lịch hàng năm.
- Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi với phòng tập Gym, Yoga, bóng bàn, Bida, phòng chiếu phim, karaoke,… phục vụ nhân viên thư giãn sau mỗi ngày làm việc.
- Canteen đầy đủ tiện nghi ngay tại nơi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-tren-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210804
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN Pro Company
45 - 55 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH PN Nguyên Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH PN Nguyên Vy
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 USD Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
18 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn BRG (BRG Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn BRG (BRG Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VƯƠNG KHANG LINH
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự J&T Express làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD J&T Express
15 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu Công Ty TNHH PNK
23 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm