Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Trưởng phòng nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nhân sự theo chiến lược của công ty.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Quản lý lương thưởng, phúc lợi và các chế độ khác cho nhân viên.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bộ phận khác trong công ty.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Quản lý hồ sơ nhân sự, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ và đột xuất.
Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự của công ty.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động nhân sự hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng nhân sự hoặc các vị trí tương đương.
Hiểu biết sâu rộng về luật lao động và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội nhóm.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự (nếu có).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, ...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Số 108 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

