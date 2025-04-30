Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Phương Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Phương Vy
- Hà Nội: R6 Royal City Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Xây dựng ngân sách nhân sự năm và kiểm soát chi phí nhân sự tháng
Xây dựng phương án trả lương, phúc lợi, phụ cấp, ghi nhận thành tích với từng đối tượng lao động
Xây dựng hệ thống thang bảng lương, thanh lương BHXH, thang lương KPIs
Tính thưởng KPIs, các loại thưởng năm, quý, tháng..
Lên Bảng lương, Đề nghị thanh toán lương
Phụ trách toàn bộ công tác thuế TNCN: Đăng ký MST cá nhân, NPT, Kê khai, thay đổi thông tin, Quyết toán năm
Giải trình chênh lệch Thuế TNCN và Bảo hiểm, Chủ trì tiếp đoàn thanh tra BHXH
Phồi hợp bộ phận kế toán hoàn thiện chứng từ lương phục vụ lấy chi phí lương
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Phương Vy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Phương Vy
