Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Phương Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Xây dựng ngân sách nhân sự năm và kiểm soát chi phí nhân sự tháng

Xây dựng phương án trả lương, phúc lợi, phụ cấp, ghi nhận thành tích với từng đối tượng lao động

Xây dựng hệ thống thang bảng lương, thanh lương BHXH, thang lương KPIs

Tính thưởng KPIs, các loại thưởng năm, quý, tháng..

Lên Bảng lương, Đề nghị thanh toán lương

Phụ trách toàn bộ công tác thuế TNCN: Đăng ký MST cá nhân, NPT, Kê khai, thay đổi thông tin, Quyết toán năm

Giải trình chênh lệch Thuế TNCN và Bảo hiểm, Chủ trì tiếp đoàn thanh tra BHXH

Phồi hợp bộ phận kế toán hoàn thiện chứng từ lương phục vụ lấy chi phí lương