Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20th Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tuyển dụng & Thu hút nhân tài: Xây dựng chiến lược tuyển dụng, quản lý quy trình tuyển dụng đầu cuối, xây dựng pipeline ứng viên tiềm năng.

Đào tạo & Phát triển: Đánh giá nhu cầu đào tạo, triển khai chương trình phát triển năng lực, hỗ trợ kế hoạch kế nhiệm & phát triển lãnh đạo.

Quản lý hiệu suất: Thiết lập hệ thống đánh giá, hướng dẫn thiết lập KPIs, theo dõi và cải thiện hiệu suất làm việc.

Chính sách lương & phúc lợi: Xây dựng khung lương, quản lý BHXH, thuế, đối chiếu lương, đề xuất điều chỉnh phúc lợi cạnh tranh.

Quan hệ lao động & Gắn kết nhân viên: Tổ chức các hoạt động gắn kết, giải quyết xung đột, nâng cao mức độ hài lòng & giữ chân nhân sự.

Xây dựng & kiểm soát chính sách nhân sự: Soạn thảo, cập nhật nội quy, quy chế, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn công ty.

Quản lý hành chính văn phòng: Điều phối vận hành văn phòng, làm việc với nhà cung cấp, quản lý ngân sách hành chính.

Hoạch định chiến lược nhân sự: Tư vấn chiến lược nhân sự, phân tích dữ liệu HR phục vụ ra quyết định, dẫn dắt các sáng kiến phát triển tổ chức.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế hoặc liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự, trong đó có tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý.

Am hiểu luật lao động, thực tiễn nhân sự tại Việt Nam.

Kinh nghiệm vững về tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất.

Kỹ năng giao tiếp, ra quyết định và xử lý vấn đề tốt.

Sử dụng thành thạo MS Office và hệ thống HRIS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng, quà tặng dịp lễ/tết, tham gia các sự kiện công ty.

Đóng BHXH ngay sau ký HĐLĐ chính thức.

Lịch làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7. Nghỉ chiều Thứ 7, Chủ nhật & thêm 1 ngày phép/tháng.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Hoạt động teambuilding thường xuyên, thúc đẩy văn hóa nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH

