Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tuyển dụng:
Lập kế hoạch tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược của công ty;
Tổ chức triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch tuyển dụng;
Xây dựng và tổ chức, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện các văn bản, tài liệu, chính sách tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, bài test, công cụ sàng lọc hồ sơ/phỏng vấn, ....
Đưa ra đề xuất cho các chiến lược nhân sự mới;
Quản lý hiệu quả công việc trong bộ phận Tuyển dụng, bao gồm: phát triển năng lực của nhân viên, hướng dẫn, phân chia công việc, theo dõi và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên;
Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng;
Đào tạo:
Xác định nhu cầu và lên kế hoạch đào tạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân viên trong công ty;
Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Ví dụ như chương trình phát triển kỹ năng, chương trình nâng cao kiến thức chuyên môn, chương trình cập nhật các ứng dụng công nghệ mới,...
Tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo cho toàn bộ nhân viên trong công ty, bao gồm cả nhân viên mới và cũ nhằm đảm bảo họ có đủ năng lực thực hiện công việc;
Chuẩn bị các tài liệu, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ,... cần thiết để thực hiện chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất;
Theo dõi, giám sát số lượng nhân viên tham gia đào tạo và quản lý hiệu suất các chương trình đào tạo đang được triển khai;
Lập và trình bày báo cáo kết quả các chương trình đào tạo cho ban lãnh đạo;
Các công việc khác:
Xây dựng hệ thống thang bảng lương, ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của Phòng Nhân sự;
Tham gia soạn thảo Nội quy, quy chế làm việc trong Công ty. Hướng dẫn và giám sát thực hiện;
Tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới;
Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành về quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan;
Có kinh nghiệm làm việc về tuyển dụng, đào tạo, hành chính từ 3 năm trở lên;
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và tương tác tốt;
Có kỹ năng báo cáo, trình bày, thuyết trình, biên soạn tài liệu và đào tạo;
Kỹ năng phân tích, đánh giá chính xác về chất lượng nhân lực;
Có khả năng quản lý công việc các nhân viên trong bộ phận tuyển dụng, đào tạo.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sếp dễ tính, vui vẻ, tạo điều kiện để phát triển bản thân;
Tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm;
Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

