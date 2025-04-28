Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 32 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
30 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 713 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 32 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của công ty;
Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn trên các nền tảng trực tuyến và offline;
Thiết kế và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng từ xác định nhu cầu đến onboarding;
Thiết lập mạng lưới nguồn ứng viên tiềm năng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng;
Xây dựng các chương trình thu hút tài năng, đặc biệt là Gen Z.
Dẫn dắt việc thực hiện và làm sống động các giá trị cốt lõi trong toàn công ty;
Phát triển và triển khai các sáng kiến văn hóa doanh nghiệp phù hợp với Gen Z;
Thiết kế và tổ chức các hoạt động team building, sự kiện nội bộ và các chương trình gắn kết nhân viên;
Giám sát việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử và các hoạt động tăng cường văn hóa doanh nghiệp;
Đo lường và phân tích mức độ gắn kết của nhân viên, đề xuất giải pháp cải thiện.
Xây dựng và quản lý chiến lược truyền thông nội bộ hiệu quả;
Thiết lập các kênh đối thoại mở giữa nhân viên và ban lãnh đạo;
Phát triển nội dung truyền thông nội bộ hấp dẫn và phù hợp với Gen Z;
Tổ chức các buổi gặp mặt, town hall và các sự kiện truyền thông quan trọng;
Đảm bảo thông tin được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến toàn bộ nhân viên.
Xây dựng và quản lý chiến lược đào tạo nội bộ;
Cập nhật các hình thức, nội dung đào tạo mới;
Xây dựng và triển khai các chiến dịch, chính sách học tập nhằm nâng cao tinh thần học tập của toàn bộ nhân sự.
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ HR, phân công công việc và thiết lập KPI cho từng thành viên;
Giám sát các hoạt động hành chính cơ bản của công ty;
Quản lý các dịch vụ văn phòng và môi trường làm việc;
Tối ưu hóa chi phí và quy trình hành chính;
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Phối hợp với CEO xây dựng các chính sách nhân sự;
Đảm bảo tuân thủ luật lao động và các quy định liên quan;
Hỗ trợ triển khai các chương trình đánh giá hiệu suất công việc;
Quản lý các quy trình hành chính nhân sự cơ bản;
Tham gia vào việc xây dựng và quản lý ngân sách nhân sự.

Với Mức Lương 30 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 tới 7 năm trở lên làm việc trong mảng nhân sự và có tối thiểu 2 -3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý;
Có kinh nghiệm nổi bật về tuyển dụng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
Từng triển khai thành công các chiến dịch xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng;
Đã quản lý team nhân sự 3-5 người, có kinh nghiệm làm việc với đội ngũ nhân viên chủ yếu là Gen Z.
Tốt nghiệp Đại Học trở lên, Gena ưu tiên một trong những chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Tâm lý học, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan;
Các khóa học bổ sung về HR, tuyển dụng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một lợi thế;
Hiểu biết về luật lao động Việt Nam và các quy định liên quan;
Kiến thức cơ bản về quy trình và chính sách nhân sự.
Thành thạo các công cụ và phương pháp tuyển dụng hiện đại;
Kỹ năng xây dựng và triển khai các sáng kiến văn hóa doanh nghiệp;
Khả năng tổ chức sự kiện và các hoạt động team building;
Kỹ năng quản lý và phát triển đội ngũ;
Hiểu biết về các công cụ truyền thông nội bộ và mạng xã hội;
Hiểu biết về các công cụ đào tạo và các phần mềm quản lý nhân sự.
EQ cao và khả năng giao tiếp xuất sắc với mọi cấp độ, xây dựng mối quan hệ và tạo dựng niềm tin;
EQ cao
Kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
Tinh thần đổi mới và sáng tạo, thích ứng cao trong môi trường thay đổi nhanh;
Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
Năng động, nhiệt huyết, tính cách chính trực và đạo đức nghề nghiệp vững vàng;
Hướng đến kết quả nhưng luôn đặt con người làm trung tâm;
Khả năng truyền cảm hứng và tạo động lực cho người khác;
Tư duy phát triển (growth mindset) và tinh thần học hỏi liên tục;
Chủ động, tự tin và dám đưa ra ý kiến;
Cam kết với sự phát triển của bản thân và công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép: 12 ngày/năm, hưởng theo tỷ lệ làm việc thực tế trong năm;
BHXH: Được tham gia sau thời gian thử việc theo quy định của Luật lao động;
Chế độ nghỉ ngơi: Nghỉ Lễ - Tết, nghỉ chế độ (hiếu, hỉ) theo quy định của Luật lao động;
Nghỉ ngày “đèn đỏ” với nhân sự nữ: 90 phút/tháng hưởng nguyên lương;
Các chế độ khác như nuôi con nhỏ, lương làm thêm…: Hưởng theo quy định của Luật lao động.
Ăn trưa: 50.000 đồng/ngày làm việc (Ăn tối: 40.000 đồng/ngày tăng ca quá 02 giờ);
Chế độ ăn nhẹ: 180.000 đồng/tháng (Quy đổi thành đồ ăn nhẹ và đồ uống tại văn phòng);
Chế độ trà chiều: 60.000 đồng/tháng (Quy đổi thành đồ uống vào ngày trùng);
Miễn phí gửi xe máy;
Thưởng các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch; 1/5; 2/9);
Quà các ngày kỷ niệm (Sinh nhật, kết hôn, 8/3, 20/10, trung thu…);
Quà thăm hỏi (Ốm đau, thai sản, việc hiếu);
Nghỉ tái tạo sức lao động; Khám sức khỏe tổng quát và bệnh nghề nghiệp hàng năm;
Các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN), các chế độ phúc lợi: theo quy định của Công ty. BHXH, BHYT, BHTN đóng sau thời gian thử việc
Chế độ học tập: Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực HR, cơ hội coaching 1:1 và học hỏi trực tiếp với CEO và các lãnh đạo cấp cao, cơ hội đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của công ty trong giai đoạn tăng trưởng, được trao quyền triển khai các sáng kiến và dự án mới và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành,…;
Tham gia các hoạt động nội bộ theo quy định của công ty: Du lịch hè, team building, tiệc kỷ niệm…;
Mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

