Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUSTAKI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Roman, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống tổ chức quản lý nhân sự hiện đại theo xu thế quản trị mới;

Quản lý và thúc đẩy hiệu suất của nguồn lực thông qua quản lý bộ chỉ số KPI phòng ban/ cá nhân và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu suất thông qua đánh giá về kết quả hoàn thành công việc hàng tháng.

Tư vấn cho Ban Giám đốc và xây dựng các chính sách đãi ngộ; Các quy chế/quy định liên quan tới HCNS; Triển khai và hướng dẫn các phòng ban thực hiện;

Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo/ huấn luyện thúc đẩy tinh thần tự học và phát triển văn hóa học tập trong tổ chức.

Quản lý công tác lương, thưởng, chế độ chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe ….)

Giải quyết các tranh chấp lao động, các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động;

Quản lý công tác truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.

Đề xuất và triển khai các chương trình thu hút nhân tài, chính sách đãi ngộ và giữ chân nhân sự

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Luật hoặc các ngành liên quan khác.

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 5 năm ở vị trí vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức chuyên môn về hoạt động nhân sự, hoạt động hành chính trong Công ty

Có thế mạnh trong việc tuyển dụng, đánh giá nhân sự

Có khả năng xử lý quan hệ lao động và truyền thông tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUSTAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUSTAKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin