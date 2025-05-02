Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B17

- 05 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Công tác tổ chức, quản lý nhân sự: Sắp xếp, bố trí, công việc hợp lý, đào tạo và phát triển nhân viên phòng.
Tuyển dụng và đào tạo: Kiểm soát công tác tuyển dụng, đào tạo của nhân viên theo đúng quy trình.
Hợp đồng: Kiểm soát công tác hợp đồng theo đúng quy trình.
Tiền lương và chế độ phúc lợi: Kiểm soát công tác tiền lương và phúc lợi theo đúng quy trình.
Bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN: Kiểm soát công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN theo đúng quy trình.
Giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động: Không để mâu thuẫn, tranh chấp lao động xảy ra.
Đánh giá lao động, thi đua khen thưởng: Kiểm soát thi đua khen thưởng theo quy trình.
Tư vấn, tham mưu, xây dựng, hoạch định chính sách kịp thời trong từng giai đoạn của Công ty.
Xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn, chính sách của các phòng ban.
Quản lý nguồn chi phí hiệu quả.
Kiểm soát rủi ro của phòng và đưa ra các phương án giải quyết để ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro.
Tổ chức, triển khai sự kiện nội bộ;
Xây dựng và phát triển văn hóa, truyền thông chính sách, văn hóa công ty.
Kiểm soát và điều phối các công tác hành chính: công tác văn thư, lưu trữ; công tác lễ tân, tiếp khách; công tác vệ sinh; công tác bảo vệ; công tác IT; công tác điều phối xe; công tác quản lý tài sản, CCDC; công tác đối nội, đối ngoại.
Phân tích xu hướng thị trường lao động và nội tại doanh nghiệp để xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức.
Xây dựng các báo cáo nhân sự theo yêu cầu của Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngõ 401 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

