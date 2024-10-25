Tuyển Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của phòng KHCN Đóng góp ý kiến cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng bán lẻ tại CN Giám sát kế hoạch bán lẻ và ngân sách tại chi nhánh (Phân bổ chỉ tiêu KPIs hiệu quả trên từng chuyên viên khách hàng cá nhân; Đóng góp ý kiến trong việc tuyển dụng và huấn luyện nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc).

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHCN Quản lý các hoạt động bán hàng của phòng khách hàng cá nhân (kết quả kinh doanh hàng ngày của CV KHCN, hướng dẫn phương thức sale...). Đảm bảo chi nhánh luôn thực hiện đúng KPIs hàng tháng. Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực va tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Cùng Giám đốc chi nhánh & Khối khách hàng cá nhân thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối nghiệp vụ.

3. Quản lý nhân viên Giám sát và quản lý hiệu quả bán hàng so với chỉ tiêu và ngân sách được giao. Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại Chi nhánh (Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp, quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế thừa như yêu cầu...).

4. Đảm bảo quá trình tuân thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của HDBank, Ngân hàng Nhà nước & Pháp luật... Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân: tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động, thẻ, ebanking, kiều hối, dịch vụ khác...) chương trình khuyến mại của Ngân hàng, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật có liên quan. Giám sát, kiểm tra Tổ trưởng và Chuyên viên KHCN nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên đều nắm rõ và thực hiện đúng các chính sách, quy định. Chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành và quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo chất lượng tín dụng và chất lượng thẩm định tín dụng tại Đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp, Kiến thức và kinh nghiệm làm việc:

- Tốt nghiệp ĐH ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó có kinh nghiệm tại vị trí Quản lý.

- Có kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm của Ngân hàng Thương mại ưu tiên lĩnh vực về ngân hàng bán lẻ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tư duy, sáng tạo & khả năng quản lý, hoạch định công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

- Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Ngân hàng và bên ngoài.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Ngân hàng.

- Tham gia Team building theo chính sách của ngân hàng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

