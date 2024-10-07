Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Triển khai thiết kế hệ thống điện mặt trời
-Kiểm soát bản vẽ + dự toán trước khi gửi cho phòng kinh doanh hoặc khách hàng
-Tổ chức triển khai thiết kế các bản vẽ phục vụ việc đấu thầu của dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng của các bản thiết kế hồ sơ chào thầu
-Lên ý tưởng thiết kế dựa trên ý tưởng khách hàng trước khi giao cho nhân viên triển khai công việc.
-Thiết lập, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của phòng thiết kế
-Tham mưu cho ban lãnh đạo về vấn đề liên quan đến thiết kế trong các lĩnh vực thiết kế
-Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành điện.
- Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trở lên ở vị trí tương đương,đã có kinh nghiệm về thiết kế điện mặt trời.
đã có kinh nghiệm về thiết kế điện mặt trời.
- Biết thiết kế bản vẽ thi công, bóc tách vật tư, lập bản vẽ điện.
- Biết sử dụng các phần mềm Microsoft Office phục vụ trong công việc
- Sử dụng các phần mềm thiết kế, vẽ AutoCad, 2D, 3D.
- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Pvsys.
-Cẩn thận, chủ động, sáng tạo và tính kỷ luật cao
-Cầu thị và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập hấp dẫn xứng đáng với năng lực (thỏa thuận trao đổi trong buổi PV).
- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.
- Thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.
- Trợ cấp ăn ca, gửi xe, ...
- Hỗ trợ ăn uống đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.
2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa
- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định
- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

