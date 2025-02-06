Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại JobsGO Recruit
- Đà Nẵng:
- 79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 18 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng
Thiết kế và tư vấn các Kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho Khách hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
Chăm sóc Khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng/ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của Kênh Đại lý Toàn thời gian- Nous by Sun Life
Tham gia, hỗ trợ các buổi Workshop/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng
Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên ( xem xét đối với ứng viên chờ bằng )
Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống
Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, sale, giáo dục, marketing …
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm
Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND
Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế
Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng
Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước
Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI