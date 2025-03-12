Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Mức lương 35 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà B4 - Phạm Ngọc Thạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

1. Tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty, tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng.

2. Thực hiện tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính.

3. Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sinh viên năm cuối thực tập hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học mong muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính.

2. Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có laptop riêng.

3. Yêu thích và có đam mê với thị trường tài chính.

4. Có tinh thần cầu tiến muốn thử sức với vị trí quản lý trong tương lai.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo về kiến thức chuyên môn: Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

2. Hỗ trợ training kiến thức về nghiệp vụ, sales, xây dựng thương hiệu cá nhân và marketing online hằng tuần.

3. Tham gia cộng đồng chuyên viên/CTV để hợp tác cùng nhau phát triển.

4. Trao đổi và làm việc với các nhà đầu tư, chuyên gia có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài và thăng tiến trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP

