Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP

Mức lương
35 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà B4

- Phạm Ngọc Thạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

1. Tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty, tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng.
2. Thực hiện tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính.
3. Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sinh viên năm cuối thực tập hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học mong muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính.
2. Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, có laptop riêng.
3. Yêu thích và có đam mê với thị trường tài chính.
4. Có tinh thần cầu tiến muốn thử sức với vị trí quản lý trong tương lai.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo về kiến thức chuyên môn: Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích kỹ thuật chuyên sâu.
2. Hỗ trợ training kiến thức về nghiệp vụ, sales, xây dựng thương hiệu cá nhân và marketing online hằng tuần.
3. Tham gia cộng đồng chuyên viên/CTV để hợp tác cùng nhau phát triển.
4. Trao đổi và làm việc với các nhà đầu tư, chuyên gia có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài và thăng tiến trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

